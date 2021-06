Gli avvistamenti in zona anche dei caprioli non sono rari, ma che una coppia di questi ungulati si spingesse fino alle porte del paese (di Ripalimosani) finora non era mai accaduto. E questo anche se gli avvistamenti in prossimità dei centri abitati sono sempre più frequenti, come testimoniano i casi di Petacciato e Termoli nelle scorse settimane.

Così quando il sindaco Marco Giampaolo, di rientro a casa, li ha beccati mentre saltavano nell’area verde che costeggia la strada provinciale, non ha esitato a postare un video diventato virale. “Avvistamenti ci sono stati tra Ripalimosani e Montagano – ha detto il primo cittadino – ma in quella zona è anche normale perché è perlopiù boscaglia che rappresenta l’habitat naturale di questi animali, incrociarli invece alle porte del paese non era mai successo”.

Uno spettacolo suggestivo e a tratti anche simpatico con i due ungulati affatto spaventati dalla presenza dell’uomo e finanche in posa per essere ripresi dal telefonino mentre spensierati saltano ovunque nel prato circostante.