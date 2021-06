Consiglio camerale del Molise, nominata presidente Legacoop Chiara Iosue

Il bollettino

Due contagi in più a Campobasso e uno a Sant'Agapito, mentre un paziente del capoluogo è stato ricoverato in Malattie Infettive. Intanto nelle prossime ore saranno illustrate le modalità per ottenere il Green Pass, ovvero il disco verde per viaggiare e partecipare a eventi pubblici e ricevimenti considerato una condizione necessaria