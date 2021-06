Conferito alla ricercatrice molisana Francesca Colavita il Premio San Giorgio 2020

Si è svolta oggi pomeriggio, presso l’Aula Magna, dell’Università degli Studi del Molise, la cerimonia di consegna del Premio San Giorgio 2020, assegnato dal Centro Studi Molisano nel mese di dicembre u.s. alla ricercatrice e biologa molisana Francesca Colavita dell’Inmi “Spallanzani” di Roma.

Alla cerimonia, svoltasi con il patrocinio dell’Università degli Studi del Molise, era presente anche il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, che, dopo aver avuto modo di incontrare informalmente in mattinata la dottoressa Colavita in piazza per la Giornata Mondiale dei Donatori di sangue, ha così potuto salutare, questa volta ufficialmente, in apertura, la dottoressa nativa di Campobasso.

“Dopo esserci sentiti telefonicamente nei mesi passati, – ha detto il sindaco Gravina – oggi finalmente ho modo, con la consegna di questo riconoscimento da parte del Centro Studi Molisano, di congratularmi di persona con la nostra concittadina, la dottoressa Francesca Colavita, biologa ed appartenente al team che ha isolato il virus del Covid-19 presso l’Istituto Nazionale Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma.

A nome della città e di tutta l’Amministrazione comunale, ringrazio la dottoressa Colavita e con lei tutto il mondo della ricerca scientifica che ha lavorato duramente per indicare la strada da seguire per debellare questa terribile pandemia.

Campobasso le è grata per quanto da lei fatto e per i suoi modi sempre precisi, disponibili e altamente professionali che sono stati apprezzati ovunque e che le hanno portato anche il conferimento dell’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica da parte del nostro presidente Mattarella.

La sua città, dottoressa Colavita – ha aggiunto Gravina in conclusione – è orgogliosa di lei e il poterle esprimere dal vivo questo sentimento, in occasione della consegna di un premio che porta non a caso il nome del nostro patrono e che le viene conferito nella nostra Università, rende questo momento ancora più significativo per l’intera nostra comunità.”

L’introduzione della cerimonia di premiazione è stata curata dal professor Giuseppe Reale, presidente del Centro Studi Molisano. La consegna del premio alla dottoressa Colavita è stata accompagnata dalla laudatio tenuta dal professore Germano Guerra, dell’Università degli Studi del Molise.

Dopo la consegna del Premio San Giorgio, la dottoressa Francesca Colavita ha presentato la sua relazione dal titolo: “Il virologo nella risposta alle epidemie da patogeni emergenti, tra ricerca e diagnostica”.