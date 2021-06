Comitato pro Cardarelli, si dimette il dottor Iocca. Dentizzi eletto nuovo presidente

Il geriatra Mino Dentizzi è il nuovo presidente del comitato Pro Cardarelli: l’elezione è avvenuta al termine dell’assemblea che si è svolta venerdì 18 giugno alle ore 16.30 in modalità telematica.

Nel corso della riunione sono state rinnovate cariche di Presidente e Consiglieri a seguito delle dimissioni per motivi personali del dottor Tommasino Iocca, che ha guidato il Comitato per diverso tempo. A lui è stato rivolto un “sentito e riconoscente ringraziamento per la preziosa opera” svolta da parte di tutti coloro che hanno partecipato all’assemblea che hanno eletto presidente il dottor Dentizzi.

Sono stati scelti anche i consiglieri: si tratta di Vincenzo Boncristiano, Francesco Carrozza, Sabatino Del Sordo, Emma de Capoa, Nicolina Iaciofano, Michela Musacchio, Teresa Tomasso, Sergio Torrente, Adelmo di Lembo, Mario Vitarelli.

Il Presidente e i consiglieri hanno ribadito “l’impegno per la salvaguardia ed il potenziamento della sanità pubblica – si legge in una nota – e l’assemblea si è espressa per una battaglia per l’adeguatezza del numero dei posti di lavoro all’interno degli ospedali molisani e, quindi, per l’assunzione di nuove professionalità e per la riorganizzazione della medicina del territorio e preventiva.

L’assemblea, inoltre, si auspica che sia avviato un confronto con il presidente di Regione, il commissario governativo e il direttore dell’Asrem per contribuire alla elaborazione del riassetto della sanità pubbliche nella fase postcovid”.