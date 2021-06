L'estate della ripartenza

Un nuovo 'outifit' per il festival jazz termolese che non sarà più nella centrale Piazza Duomo bensì al museo Macte (la sola prima serata) e al Teatro Verde. Tante piccole rivoluzioni per la kermesse ormai diventata un appuntamento fisso dell'estate molisana ma, come sempre, con un'attenzione preminente alla qualità. "Sarà un'edizione di coraggio e sperimentazione", così il direttore artistico Michele Macchiagodena