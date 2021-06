Coach Capobianco alle Olimpiadi, il Comune di Venafro si congratula: “Tiferemo per te”

Il sindaco Alfredo Ricci e l’Amministrazione comunale di Venafro hanno voluto congratularsi pubblicamente con l’allenatore di pallacanestro Andrea Capobianco, capace di qualificarsi alle Olimpiadi di Tokyo alla guida della nazionale azzurra femminile di basket 3×3.

“L’orgoglio dell’amministrazione comunale e di questa città è immenso. L’orgoglio di avere come concittadino un atleta e un professionista come Andrea Capobianco che grazie alla sua bravura e professionalità porta la nostra Città in alto, alla ribalta nazionale (da anni) e ora anche internazionale.

Andrea Capobianco, Docente UniMol, parteciperà alle prossime Olimpiadi di Tokyo. Coach Capobianco, tecnico della Federazione Italiana Pallacanestro, con la nazionale 3 vs 3 femminile ha vinto il torneo preolimpico di Debrecen in Ungheria battendo in finale proprio la nazionale magiara dopo aver battuto in semifinale i Paesi Bassi. Dopo 17 anni (Atene 2004) una Nazionale italiana di basket parteciperà alle olimpiadi, dopo 25 una Nazionale del settore femminile (Atlanta 1996).

Andrea Capobianco continua a stupire, continua a regalarci grandi emozioni, con lo stesso entusiasmo e lo stesso trasporto dei primi traguardi sportivi raggiunti nella nostra città.

Complimenti Andrea, felicitazioni per questo ennesimo importante traguardo, l’Amministrazione e Venafro tutta saranno lì, a Tokyo con te, a sostenerti e a tifare per te, con l’augurio che la tua passione ti possa portare, se possibile, ancora più in alto, rispettando sempre quei valori che lo sport insegna e di cui tu sei sempre stato maestro”.