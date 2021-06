Città in fermento: bandiere ai balconi, palazzi illuminati di rossoblù e regali speciali

Il clima pre-festivo è in pieno vigore. Il calcio, è risaputo, è un veicolo speciale, a volte decisivo per ridare impulso e dinamismo ai territori. E Campobasso non fa eccezione, anzi. In città c’è voglia di festeggiare, si attende con ansia che la matematica certifica il ritorno in serie C dei Lupi. E ci si prepara con note di colore davvero belle.

Prendete il condominio di via Nicola De Luca, zona Parco dei Pini. Ebbene, da ieri sera, 31 maggio, è illuminato di rosso e di blu grazie al lavoro di Michele Vitale e della MP Project. Effetto simile a quello di marzo 2020 quando era il tricolore, durante il lockdown, a essere proiettato sul palazzo. Davvero una iniziativa degna di nota.

E non è l’unica. In questi giorni stanno comparendo su diversi balconi le bandiere rossoblù, rispolverate dopo anni. Anzi, è in atto un vero e proprio contest per abbellire ognuno il proprio spazio in vista del salto di categoria.

C’è poi chi ha voluto riservare un regalo speciale al presidente Mario Gesuè. Si tratta di Francesco Pernolino, tifoso di lungo corso campobassano doc e residente a Isernia. Ebbene, ha realizzato un pullman rossoblù in miniatura che donerà il prima possibile al patron. Naturalmente l’autobus è tappezzato dei colori sociali e sul retro campeggia lo slogan “Jamm bell”, oltre alla ufficiale SS Campobasso Calcio.

Queste le parole di Francesco a Gesuè: “La ringraziamo per averci regalato emozioni bellissime che non sentivamo tanti anni, il suo intervento è stato provvidenziale per la sua cortesia e professionalità. Sono una persona di 61 anni, ho visto la serie B e tanti altri campionati. Attualmente vivo a Isernia ma sono campobassano di nascita, la domenica mi faccio sempre i miei 100 chilometri per venire a vedere la partita, spesso vado anche in trasferta. Quindi un Lupo a tutti gli effetti”.

E siccome “non bastano i ringraziamenti che le dovremmo fare”, ho pensato di omaggiarla con un soprammobile (il pullman rossoblù, ndr) – sperando che si realizzi anche nella realtà – da posizionare sulla sua scrivania per una vita piena di successi e soddisfazioni”.

C’è da sottolineare un’altra lodevole iniziativa da parte dei ragazzi dell’Aipd Casanostra di Campobasso che in collaborazione con il gruppo di tifosi ‘Pazzi del Campobasso’ hanno realizzato dei bellissimi braccialetti rossoblù.