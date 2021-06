Circolo PD Larino: fissata per l’11 luglio la data del Congresso

Il Commissario del Circolo PD di Larino, Oscar Scurti, a seguito degli incontri svolti il 28 maggio e il 9 giugno per dare avvio alla fase congressuale che porterà all’elezione del Segretario e dei Membri della Direzione, ha provveduto a fissare e comunicare, a tutti gli iscritti del Circolo di Larino, la data in cui si svolgerà il Congresso.

Il giorno 11 luglio 2021, a partire dalle ore 18, tutte le iscritte e gli iscritti al Partito Democratico del Circolo di Larino, saranno chiamati dunque a partecipare al Congresso che porterà all’elezione del Segretario, dei 16 membri della Direzione e del Presidente dell’Assemblea.

Il termine ultimo per la consegna delle mozioni e delle candidature, che dovranno essere sottoscritte da 11 tesserati regolarmente iscritti, è fissata al 30 Giugno 2021, dalle ore 10 alle ore 12, presso la sede provvisoria utilizzata per il tesseramento in Via Mazzini n. 19.