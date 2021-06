Il Castello Monforte è notoriamente il punto più alto di Campobasso e raggiungerlo in queste giornate bollenti non può che dare un pizzico, ma proprio un pizzico, di refrigerio. Il venticello caldo ma piacevole accompagna la presentazione della rassegna ‘Musica in città’, che avrà come uno dei palcoscenici speciali proprio il maniero del Conte Nicola. Gran bella visuale, non c’è che dire: si domina la città dai quasi 800 metri d’altezza.

E da lassù si scorge anche un altro luogo simbolo scelto per le esibizioni dei musicisti: Villa de Capoa, immersa nel verde ed elegantissima con il suo vestito ottocentesco. Nella chiesa di Sant’Antonio di Padova andrà invece in scena la terza e ultima parte dell’appuntamento organizzato dagli Amici della Musica assieme al Comune: tre concerti organistici allestiti dal maestro Antonio Colasurdo, colonna portante della cultura locale, che vedranno impegnati Italo Di Cioccio (16 settembre), Antonio Varriano (23) e Alessandro Albenga (30), tutti in stretto rapporto con il Conservatorio ‘Perosi’ di Campobasso.

“L’associazione Amici della Musica ha lavorato anche quest’anno di fino – ha detto il sindaco Gravina – portando all’attenzione dell’amministrazione un progetto musicale che l’assessore alla Cultura Paola Felice ha saputo coordinare. Sono stati organizzati modi, tempi e luoghi per far sì che vi fosse la possibilità per i campobassani di avere una stagione estiva piena di opportunità culturali e artistiche con appuntamenti che, anche per ciò che danno in termini di socialità, ci sono molto mancati”.

Nel dettaglio, saranno sei gli appuntamenti in Villa de Capoa. Sgombriamo subito il campo da equivoci: l’entrata sarà assolutamente gratuita per tutti i concerti. Si partirà con ‘Musica in Villa’ la domenica mattina alle ore 11.00 dall’ultimo weekend di giugno al primo di agosto. Il primo, il 27 giugno, vedrà esibirsi Lara Molino e Giuseppe Di Falco in ‘Donne, Santi, Briganti’. Domenica 4 luglio sarà la volta del Trio composto da Di Giovanni, Pancella e Santoleri mentre l’11 toccherà al Tile Brass Quintet. Il 18 ci sarà il Theate Clarinet Ensemble, domenica 25 luglio il Tetra Saxophone Quartet e infine il 1 agosto toccherà al Duo Fedip.

A seguire, e per quattro venerdì consecutivi, protagoniste saranno le ‘Voci dal Castello’, che proporrà all’interno del cortile del Castello Monforte, con inizio fissato alle ore 21.00, quattro diverse esibizioni. Il 30 luglio sarà di scena Maurizio Di Fulvio Trio, il 6 agosto ‘I Bricconcello’, il 13 agosto Giovanni Seneca Trio, il 20 agosto Pepper & the Jellies. Dal jazz allo swing, dal blues al folk.

Oltre al primo cittadino, presenti alla conferenza stampa l’assessore alla Cultura del Comune di Campobasso, Paola Felice, la direttrice artistica dell’associazione ‘Amici della Musica W. De Angelis’, Antonella De Angelis, il segretario dell’associazione, Sabatino Del Sordo, il direttore artistico che collabora per la rassegna organista, Maestro Antonio Colasurdo, e la segretaria amministrativa ed artistica dell’associazione, Daniela Gargano. FdS