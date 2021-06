Case di Rio vivo ‘reclamate’ dal Demanio, sì alla mozione M5S. All’orizzonte possibile soluzione

Petacciato

La sentenza è passata in giudicato solo ora diventando definitiva in seguito a tre gradi di giudizio. L’uomo, D.B. residente a Montenero, oggi ha 59 anni ed è stato condannato per atti sessuali con minore, violenza sessuale aggravata e violenza privata a danno di un 11enne. Ma durante i processi sono stati affrontati anche episodi relativi ad altri ex alunni della scuola media