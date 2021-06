Ne sono accadute di cotte e di crude e quand’anche il funzionario inviato a reggere le sorti del governo cittadino stia operando o possa operare in punto di diritto, qualche rilievo o sommesso suggerimento deve pur essere consentito.

Il Commissario prefettizio, in termini delle leggi specifiche e successive modifiche, è chiamato ad assumere “monocraticamente” il ruolo e il compito del Sindaco, della Giunta e del Consiglio comunale, quindi detiene un potere assoluto, che non lo esime da qualsivoglia incombenza civica o politica; in poche parole: comanda Lui…

Ma comandare non può voler dire solo vagliare un po’ di carte (peraltro pare consultate solo sporadicamente sul posto), avendo come unica prerogativa quella di far quadrare i conti.

Ella, signor Commissario, dal momento in cui è stata inviata a guidare le sorti di questo Comune, ne è formalmente a capo e dovrebbe assumerne, in senso etico, anche la cittadinanza, intesa come rispetto delle esigenze e delle legittime aspettative di chi onora le casse dell’Amministrazione e ha il sacrosanto diritto di chiederne corrispettivi, in adeguati servizi.

Ciò, vogliamo sperare, non stia accadendo per Sua superficialità o inadeguatezza, perché le proteste che giungono da più parti, hanno tutte un comune denominatore: il paese è all’abbandono e si percepisce un diffuso rischio anche di natura sanitaria, per la crescente proliferazione di ratti, rettili, insetti infestanti e non ultimo di incendi delle sterpaglie, in pieno centro abitato, sovente anche a ridosso di abitazioni e condomini.

Non basta e non basterà replicare con il solito “latinoro” del linguaggio burocratichese, dovrà rispondere – Signor Commissario – con fatti concreti; con atti adeguati alla necessità di un centro dal passato illustre; di un paese di grande tradizione storica, filologica, culturale, folcloristica e sportiva, che si accinge a dover ospitare i sui concittadini che la ricordano accogliente, ridente e, soprattutto “linda e pinta”; oltre ai tanti altri visitatori che annualmente ne scelgono clima, paesaggi, enogastronomia e vicinanza alla costa.

Non basterà ricorrere all’abbecedario del bravo funzionario per riferirci che non si può o non si potrebbe fare. Ella ha tutto il potere che Le necessita per assumere e adottare misure straordinarie di emergenza, aggirando anche le consuete lungaggini che, in definitiva, servono solo a giustificare colpevoli ritardi.

Vorremmo vederla, Signor Commissario, se malauguratamente (il cielo non voglia mai), scoppia un incendio in una delle aree segnalate nel reportage fotografico e, mai sia, ne dovessero conseguire problemi di incolumità personale, oltre che danni materiali: chi sarà chiamato a risponderne?

Il verde pubblico è patrimonio estetico e di civiltà di un paese ed è degno di ogni immancabile “straordinarietà”: non ci vorrebbe più di tanto e non sta a noi suggerirne le modalità; a mali estremi, estremi rimedi…

Il reato minimo che potrebbe essere contestato, oltre a quelli che (non a elencare per le conseguenze “colpose” a ogni livello), potrebbe essere quello della “grave omissione in atti”, con obbligo di risarcimento in solido…

Allora, il sommesso suggerimento che rimandiamo è quello (una volta tanto) di farsi un giro per le strade, per le piazze e per i vicoli – vera essenza della bellezza e della pittoricità di ogni borgo – e provare (da cittadina eticamente acquisita) la stessa sofferenza e lo stesso disappunto che uno dei tanti abitanti avverte e denuncia mestamente a chi fa il nostro mestiere.

Abbia rispetto di essi, poiché facendolo ne avrà anche per se stessa che ne amministra le sorti e le legittime, vibranti aspettative.

Potrebbe bastare, ma le lamentele si estendono tristemente anche ad altri contesti. Il paese che Ella amministra vive e gode di “sudata” fama, per una rassegna cinematografica che, negli anni, ha assunto caratura e importanza all’interno delle maggiori kermesse sul panorama nazionale.

Non vogliamo che questo tradizionale appuntamento vada perso, disperso o trasferito in altre realtà, dove farebbero carte false per averlo!

Al di là e al di sopra di qualsivoglia considerazione da codici e codicilli, anche qui, assumerebbe una responsabilità anche di carattere personale: piuttosto pesantuccia, signor Commissario.

Ci risulta che, finora, i responsabili del progetto abbiano avuto solamente un “pour parler”, senza delineare con chiarezza i termini dell’operazione, anche e soprattutto alla luce della totale e intollerabile impresentabilità ed inaccoglienza del paese.

Da ultimo e senza volerci addentrare in considerazioni di ordine politico, riteniamo un tantino opinabile la decisione di giubilare un’amministrazione civica, in vista della stagione estiva, allorquando il paese torna a vivere e a ripopolarsi: oltretutto in piena emergenza Covid.

Da che il mondo è mondo: le crisi si sono consumate sempre in autunno (con elezioni in primavera), proprio per mettersi al riparo da quelle dannose e inaccettabili conseguenze da “vacazione”; esattamente quelle che Casacalenda sta vivendo sulla pelle, con i suoi cittadini che ne potrebbero conservare – indubbiamente – memoria.