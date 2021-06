Caro turista scontento, ti spieghiamo come funziona questa città

La lettera dei titolari di un locale pubblico del centro di Termoli in risposta a quanto scritto da un lettore ieri e apparso in questo articolo.

“Ci sembra doveroso dare la nostra versione dei fatti. Presentiamo anche noi un prologo puntuale come quello del Signore che, forse in balia delle romantiche emozioni del momento (e come biasimarlo! Un posto magnifico, un tramonto unico, e una bellissima storia d’amore a lieto fine) probabilmente non ha ben visto che i suoi bambini, senza dubbio calmi ed educati, erano in piedi sul poggiapiedi degli sgabelli, al di là dei quali c’è un vuoto di 40 metri.

Inoltre, al fine di non occupare la sede stradale oltre il limite consentito, ogni tavolino può essere occupato esclusivamente da due persone per cui i signori erano su un tavolino ed i bambini erano da soli su un altro. Non metto in dubbio che i bambini di 8 e 10 anni fossero così educati e responsabili (responsabili per quanto possano esserlo a quell’età) da non sporgersi ulteriormente, ma allo

stesso tempo non possiamo essere certi che non lo avrebbero fatto.

Ci teniamo a puntualizzare, inoltre, che all’inizio della stagione estiva abbiamo ricevuto un controllo (doveroso e molto apprezzato per la gentilezza e l’apertura al dialogo da parte dell’Amministrazione comunale) per verificare la sicurezza proprio di quei tavoli che, in realtà, noi reputiamo più che sicuri, anche in considerazione del fatto che in tutto il mondo ci sono spazi simili adibiti alla somministrazione di cibi e bevande.

Nonostante ciò, ci siamo personalmente impegnati con l’Assessore ad evitare che i bambini sostassero lì, anche sotto la supervisione dei genitori (in verità a volte attenta a volte meno).

Ci è già capitato di dover chiedere ad altre coppie con bambini di accomodarsi ai tavolini in piazza anziché al muraglione, ma mai abbiamo ricevuto una tale indignazione! I bambini nel nostro ristorante sono i benvenuti, anzi, sono gli ospiti d’onore! Nessuno di quei piccoli è mai andato via senza pennarelli, regalini, lecca lecca o fuori menù personalizzati.

In ultimo, per quanto riguarda il presunto poco educato comportamento della nostra collaboratrice (che come i bambini del Signore è sempre molto calma ed educata), se così è stato ce ne prendiamo la responsabilità e ci scusiamo, invitando il Signore a tornare con la sua famiglia per godere del meraviglioso tramonto che è visibile anche dai tavolini in piazza e per raccontare quella meravigliosa storia, interrotta da quello che è stato raccontato come un episodio di indimenticabile disgusto ma che invece aveva un retrogusto di sicurezza, senso civico e rispetto delle regole”.