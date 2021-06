Carcassa di tartaruga lasciata per oltre 24 ore sulla battigia, balneatori furiosi

Si trova ancora sulla battigia del lungomare nord di Termoli e a quanto pare verrà rimossa soltanto domani mattina la carcassa di tartaruga marina che era stata ritrovata già nella serata di ieri nei pressi del lido balneare ‘Il gabbiano’. Nelle scorse ore varie autorità, fra le quali la Capitaneria di porto e la Polizia Municipale di Termoli, si sono recate sul posto per i primi accertamenti.

Tuttavia a parte una delimitazione dell’area in cui è stata ritrovata la carcassa con delle transenne del Comune di Termoli, null’altro è stato fatto e la rimozione è stata rinviata, secondo quanto è stato riferito ai balneatori, soltanto alle prossime ore.

“È inaccettabile che avvenga una cosa del genere in un’area turistica come la spiaggia” sottolinea il responsabile del sindacato Sib Assobalneari Domenico Venditti. “Le persone transitano lì e possono vedere la carcassa e sentirne la puzza – prosegue -. Non è normale che passi tutto questo tempo per la rimozione anche perché non sappiamo le cause della morte e l’animale potrebbe anche essere pericoloso per la salute”.

Inoltre proprio oggi a Termoli è una giornata particolarmente calda e le spiagge sono decisamente affollate in quella che è probabilmente la prima domenica di grande affluenza al mare per l’estate 2021.