Campomarino Bandiera blu lancia la sua app per l’estate. “Aiuterà le attività a ripartire”

Campomarino, l’unica Bandiera Blu in Molise anche quest’anno, ha presentato oggi alcune novità per l’estate.

A Palazzo Norante si è tenuta stamane infatti una conferenza stampa cui hanno partecipato il sindaco Pierdonato Silvestri, l’assessore comunale al Turismo Michele D’Egidio, l’assessore regionale al ramo Vincenzo Cotugno. Presente anche una rappresentanza del Centro servizi turistici e culturali di Campomarino, che ha affiancato il Comune in questo lavoro durante i duri mesi del lockdown.

La novità dell’estate in arrivo è l’App ‘Vivi Campomarino’, una opportunità per tutti coloro che sceglieranno il centro rivierasco molisano per le proprie vacanze. “Con entusiasmo e grande soddisfazione abbiamo presentato la prima app dal nome Vivi Campomarino. Abbiamo deciso di lanciarla in concomitanza con l’inizio della stagione turistica per offrire un’opportunità anche a tutti coloro che arriveranno o che sono già qui in vacanza – così l’assessore D’Egidio -. Questo importante risultato rappresenta un punto di riferimento e di partenza per tutti i cittadini, i turisti, i commercianti e gli operatori turistici. Un piccolo gesto per permettere a tutte le attività del territorio di ripartire, crescere e farsi conoscere”.

L’app, gratuita, si potrà scaricare su dispositivi Apple e Android al seguente link.

“In qualità di assessore al Turismo, dò a tutti il benvenuto e vi auguro una buona permanenza nel nostro comune”. L’estate di Campomarino può iniziare.