Campobasso-Porto Sant’Elpidio, domani scatta la prevendita online. Curve a 20 euro

È tutto pronto per la sfida al Porto Sant’Elpidio, quella che potrebbe regalare al Campobasso la serie C con tre turni di anticipo se il Notaresco non dovesse vincere. Proprio domenica sarà la prima volta dopo otto mesi del pubblico allo stadio: mille spettatori in totale, non uno di più.

Domani, 3 giugno, scatterà la prevendita dei circa 350 biglietti a disposizione. Gli altri 600 e rotti sono abbonati. I prezzi sono stati maggiorati proprio per premiare, per così dire, i tifosi che hanno sottoscritto l’abbonamento e che quest’anno hanno potuto vedere dal vivo finora solo tre match, e poi anche perché mancano solo due giornate al termine. Questi i prezzi: Curve 20 euro, Tribuna laterale 35, Tribuna centrale 50 euro.

La società ha voluto rivolgersi proprio ai supporter: “Mille spettatori, le norme attuali non consentono un’affluenza maggiore. Sappiamo che, forse, non sarebbe bastato neanche l’impianto aperto al massimo della capienza per contenere l’entusiasmo di una regione che da trentadue anni attende il ritorno nel terzo livello del calcio nazionale. Ma ora non dobbiamo distogliere lo sguardo dall’obiettivo: dentro o fuori Selvapiana, un unico ululato dovrà spingere i colori rossoblù alla vittoria”.

Rivolgendo un messaggio speciale agli abbonati: “Siamo intanto pronti ad abbracciare di nuovo allo stadio i nostri abbonati, coloro che hanno scommesso ‘a occhi chiusi’ su questa squadra, proprio come ha fatto la società che ha continuato a investire guardando al futuro nonostante la pandemia abbia azzerato gli incassi: è arrivato il momento cruciale in cui trasformare, uniti e compatti, questo sogno in realtà. Ci sono pochi biglietti, lo sappiamo. Tanti, troppi tifosi resteranno fuori e non potremo farci nulla. Ma siamo anche consapevoli che in futuro non mancheranno sfide affascinanti da vivere insieme al popolo del Lupo. Ecco perché ora è così importante sostenere tutti insieme il Campobasso e questi magnifici ragazzi: guardiamo avanti con orgoglio e convinzione”.

La prevendita come detto scatterà domani, dalle ore 16, e sarà svolta online su questo link. I tagliandi saranno nominativi e non cedibili. Allo stadio si accederà mostrando un documento di riconoscimento. I cancelli del Romagnoli apriranno domenica già alle ore 14 per consentire tutte le operazioni di controllo, tra cui la rilevazione della temperatura corporea, e per evitare assembramenti. Durante il match bisognerà osservare scrupolosamente le normative anticovid: sarà necessario indossare la mascherina, rispettare il posto assegnato e mantenere il distanziamento interpersonale.