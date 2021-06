Campobasso, la C chiama: si parte il 29 agosto. Domani l’assemblea dei soci per la Srl

Neanche il tempo di lasciare la serie D – si spera il più a lungo possibile – che la C chiama: tra meno di un mese e mezzo si torna in campo. Infatti, prima di Ferragosto partirà la Coppa Italia. Non è ancora definita la data precisa ma sicuramente tra venerdì 13 e sabato 14. Due settimane più tardi via al campionato: domenica 29 agosto, dopo 8 anni, i colori rossoblù torneranno protagonisti in un campionato professionistico. Di anni ne sono passati addirittura 32 dall’ultima apparizione in terza serie.

Prima però c’è da inoltrare la domanda di iscrizione al campionato. Tutto sarà fatto in queste ore, anche perché il termine perentorio entro il quale bisogna farsi trovare pronti è lunedì 5 luglio. Una settimana in più di tempo per le società neopromosse, visto che per tutte le altre la scadenza era fissata al 28 giugno. E 50 su 51 aventi diritto ha presentato regolarmente la domanda. Una è stata inoltrata senza la fideiussione (la Casertana, ndr).

Ma come si sta evolvendo la situazione societaria? Innanzitutto, domani 1 luglio è in programma l’assemblea dei soci. Nell’occasione bisognerà trasformare la Società Dilettantistica in Società a responsabilità limitata. Passo necessario per disputare la categoria superiore. Saranno presenti tutti i soci, e dunque il patron Gesuè e il socio americano Rizzetta torneranno a parlarsi seppure a distanza.

Spiragli per la riappacificazione? Al momento praticamente nulli. Da una parte, lo statunitense prosegue sulla sua linea: attende ufficialmente ancora una risposta alla sua offerta per l’acquisizione della maggioranza delle quote del Campobasso e nel frattempo la notizia è diventata di dominio nazionale, con articoli apparsi sia su Repubblica che sul Corriere dello Sport che parlano di debiti e di cifre in maniera abbastanza dettagliata. Resta il fatto che Rizzetta detiene l’11% delle quote e per ora non ha intenzione di lasciare.

Mario Gesuè non ha voluto replicare ad alcuna dichiarazione, confermando del resto il suo stile sobrio e soprattutto mirato a “far parlare i fatti”, come ama ripetere. In ogni caso, la proprietà è al lavoro su iscrizione, liberatorie, conferme, ritiro, campagna abbonamenti. Insomma, tutto ciò che serve per organizzare al meglio la stagione. I tifosi incrociano le dita pur restando sbigottiti dalla situazione esplosa a pochissimi giorni dalla promozione e dalla festa.

FOTO GIUSEPPE TERRIGNO