Calcio femminile, parte ‘Playmakers’ per bimbe dai 5 a 8 anni con l’Adriatica Campomarino

Si è svolta ieri pomeriggio la prima sessione di attività’ “Playmakers” per lo sviluppo del calcio femminile rivolto alle bimbe dai 5 a 8 anni. L’Adriatica Campomarino è la società selezionata (unica in Molise) per il progetto promosso da Uefa e Disney a livello europeo.

Un progetto studiato dalla Leeds Becket University e lanciato quest’anno anche in Italia al fine di fare in modo che sempre più bambine si possano avvicinare al calcio attraverso il gioco e la narrazione, contribuendo allo sviluppo delle bambine in tre aree chiave: abilità motorie di base, nozioni di base sul calcio, life skills. Un pomeriggio ricco di divertimento con la presenza tante bambine che si sono avvicinate allo sport e sono state affascinate dal mondo dei cartoni Disney.

Presente il Coordinatore Federale Regionale Sgs Molise dottor Gianfranco Piano, il delegato dell’attività femminile Gennaro Tronca, il delegato dell’attività di base Massimiliano Di Gregorio, la delegata dell’attività scolastica Teresita Felaco, i collaboratori D’Adderio, Ruzzo, Tammaro e Michele Castaldi componente della LND.

Si tratta del primo evento del progetto, organizzato a seguito di mesi di organizzazione e formazione in cui sono stati coinvolti i tecnici e i dirigenti dell’Adriatica Campomarino che ospiterà ed organizzerà nuove sessioni del progetto.