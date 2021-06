“Ci sono squadre alle quali rimango legato a bei ricordi d’infanzia, Campobasso e Taranto sono tra queste. Complimenti a loro per il ritorno tra i professionisti. Serie C”. Testo e musica di Gianluigi Buffon, che anche in passato ha parlato con parole lusinghiere del Campobasso e dell’affetto per i colori rossoblù che prova fin da bambino. Un bell’attestato di stima nei confronti della piazza.

Gigi Buffon, lo ricordiamo per i pochissimi che non lo sapessero, è stato campione del mondo con l’Italia nel 2006 e ha difeso per anni la porta della Juventus, fino all’altro ieri, all’età di 43 anni. Ora per lui si parla di un clamoroso ritorno a Parma, la squadra che lo lanciò nel grande calcio. Le sue parole hanno fatto il giro del mondo oltre che dell’Italia e sono state riprese anche dalla dirigenza americana del Campobasso.

D’altronde, i Lupi sono tornati sulle cronache nazionali: da Sky (che ha dedicato la copertina ai rossoblù) alla Rai, passando per i grandi giornali e i portali web. Sensazioni stupende, che si erano perse nel tempo.

Molti ex che hanno vestito la maglia del capoluogo in passato non hanno voluto far mancare i propri complimenti. Questo è Rosario Majella: “Finalmente, ero certo di questa promozione, maledetta pandemia dello scorso anno che fermò la squadra sul più bello ma quest’anno con questa società, staff tecnico e squadra non c’era nulla che poteva fermare questi lupi affamati, complimenti a tutti. Auguro a voi tutti di scrivere ancora pagine speciali per questi colori, Lupo per sempre”.

Pietro Balistreri esalta le piazze di Campobasso e Taranto: “Complimenti a due grandi piazze storiche alle quali mi sono particolarmente legato e che mi sono rimaste nel cuore. Solo chi ha avuto la possibilità di giocarci può capire cosa ti lasciano dentro Taranto e Campobasso. Orgoglioso di aver lottato per queste due grandi tifoserie, un abbraccio un vostro ex bomber”.

Entusiasta il senatore campobassano Fabrizio Ortis: “Il Molise esiste ed il Campobasso pure. In serie C”. e arriva un bel messaggio dalla moglie del compianto mister Vincenzo Cosco, Silvana Marinaro: “L’entusiasmo è la forza che ci guida verso la vittoria finale… C siamo”, a corredo una foto emblematica dello Special Wolf.

Non poteva mancare il plauso del Coni Molise: “Il Molise del calcio ritorna nell’universo dei professionisti e lo fa con la squadra dal più ampio blasone. Una regione intera è in festa per la promozione del Campobasso in Lega Pro. Alla dirigenza, allo staff e ai giocatori rossoblù i complimenti di tutta la struttura del Coni Molise. Avanti tutta, Lupi”. Dimostra grande stile la Magnolia Basket: “Complimenti, Campobasso”, così come il Cln Cus Molise: “Il Circolo La Nebbia Cus Molise in tutte le sue componenti si complimenta con il Campobasso Calcio per il ritorno tra i professionisti”.