Proseguono le riprese del programma televisivo di culto ‘4 Ristoranti’ che in questi giorni si trova nel Basso Molise per una puntata a tema ‘Costa dei delfini’ ed emergono i primi dettagli relativi ai partecipanti, che chiaramente non possono confermare né smentire nulla poiché hanno la consegna del silenzio.

Dopo l’uscita in barca a bordo del ‘Cosimo Padre’ con l’assistenza della Gs Travel e della Guardia Costiera mercoledì scorso, oggi 11 giugno non sono passate inosservate una serie di limitazioni alla circolazione stradale e pedonale in centro a Termoli. Transenne su via Federico II di Svevia, Passeggiata sotto le mura inaccessibile per chi arriva dalla gradinata di via Roma, accesso chiuso nei pressi del Trabucco di Celestino anche per chi giunge dal porto.

Perché? Semplice, per consentire alla trasmissione di SkyUno e di Tv8 di realizzare le riprese in sicurezza e senza assembramenti, ma soprattutto al riparo da occhi indiscreti che possano svelare i protagonisti della puntata che andrà in onda fra settembre e ottobre 2021.

Non è stato impossibile però a chi è passato dal Borgo o dalla stessa Passeggiata sotto le mura intravedere la troupe e l’inconfondibile chioma di Alessandro Borghese fra i tavoli di un noto locale che si trova in Largo Piè di Castello. A ulteriore conferma le foto scattate dai fan assieme al conduttore e chef che non si è negato ai consueti selfie.

Le riprese andranno avanti anche nei prossimi giorni a Termoli, San Giacomo degli Schiavoni e Campomarino. Nella città adriatica coinvolto un altro locale del centro cittadino con affaccio su corso Nazionale, mentre a Campomarino è stato scelto un ristorante relativamente nuovo che si trova nella zona del Lido, in contrada Marinelle Nuove. Infine quello di San Giacomo è un nome storico della ristorazione locale con rinnovata gestione e che si è spostato nel piccolo borgo dopo essere stato per tanti anni sul lungomare nord di Termoli.

La sfida a colpi di pranzi e cene a base di pesce è quindi piuttosto variegata, in attesa di scoprire dove si dirigerà il famoso ‘Van dai vetri oscurati’, simbolo della trasmissione, per decretare il locale vincitore della contesa e realizzare l’ultima parte delle riprese.