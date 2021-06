Bocce, i risultati dei Trofei ‘Lelio Pallante’ e ‘Città di Frosolone’

Una due giorni di bocce d’alto livello a Frosolone, dove la società presieduta da Pasquale Mangione ha organizzato due eventi boccistici.

Il 13° Trofeo ‘Lelio Pallante’, coppia regionale, è stato appannaggio del duo abruzzese, in forza alla Boville Marino, composto da Giuliano Di Nicola e Alfonso Nanni, che hanno superato, in finalissima, la coppia di casa formata da Massimino De Tollis e Clemente Di Bartolomeo.

Doppietta dell’ex iridato Alfonso Nanni, che ha fatto suo anche il 17° Trofeo ‘Città di Frosolone’, gara nazionale riservata alla categoria A. Nanni ha battuto, in finale, per 12-5, l’atleta campano, portacolori della Capitino Isola del Liri, Luigi Coppola.

Le classifiche finali 13° Trofeo Lelio Pallante, coppia regionale, 45 formazioni: 1^ Giuliano Di Nicola – Alfonso Nanni (Boville Marino); 2^ Massimino De Tollis – Clemente Di Bartolomeo (Frosolonese); 3^ Danilo Fabiani – Giacomo Bazza (Villanova Guidonia); 4^ Stefano Calabrese – Rino Pietronigro (Madonna delle Grazie Termoli); 5^ Luigi Coppola – Rossano Vitto (Capitino Isola del Liri); 6^ Luca Marracino – Michele Iacovino (Bocciofila Avis Campobasso); 7^ Pasquale Mangione – Ernesto Di Iorio (Frosolonese). Direttore di gara: Lucio Fiorella, arbitro regionale dell’AIAB Molise.

Questi i risultati del 17° Trofeo Città di Frosolone, Individuale Nazionale Alto Livello: 1° Alfonso Nanni (Boville Marino); 2° Luigi Coppola (Capitino Isola del Liri); 3° RossanoVitto (Capitino Isola del Liri); 4° Giuliano Di Nicola (Boville Marino); 5° Giuseppe Cappuccio (Garibaldi Pellezzano). Direttore di gara: Antonio Dello Iacovo dell’AIAB Campania. Arbitri: LucioFiorella e Clemente Di Bartolomeo