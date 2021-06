In principio fu via XX Settembre ma adesso il ‘contagio di colori’ tocca anche via Alfano, strada parallela che collega corso Nazionale e via Fratelli Brigida a Termoli.

Anche in via Alfano infatti i commercianti del posto hanno deciso di dare un tocco di colore alla strada, di rendere più attrattiva e vivace. Così hanno deciso di replicare quanto già fatto in via XX Settembre che da qualche tempo è la strada più colorata di Termoli, con un arcobaleno di nastri e fiocchi appesi a lampioni e pali.

I commercianti di via Alfano hanno scelto di optare per il blu, il colore del mare e l’effetto ottico è notevole. Vedere per credere.