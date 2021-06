Basket, l’Airino superata in trasferta dal Montesilvano 75-51

Arriva una sconfitta per l’Airino basket sul campo del Montesilvano col punteggio di 75-51. “Il Montesilvano conferma la sua forza, e porta a casa i due punti in palio – scrive il club termolese -. Per i gialloblù partita subito in salita con un primo quarto deludente che subisce forza e atletismo degli abruzzesi che venivano da una sconfitta infrasettimanale contro la capolista, Atri.

Sono le piccole cose che fanno la differenza e il secondo quarto, come nel terzo nel momento in cui la partita tecnicamente e per inerzia cambia a proprio favore, l’Airino non la prende mai in mano facendo errori sui possessi più semplici, tradotti da facili contropiedi che riallungano le distanze tra i due team. La fotografia della gara è il terzo quarto, per giunta poi vinto di 1 punto, dove su un doppio possesso consecutivo e sul meno 9 e con tutta l’inerzia a vantaggio, due sanguinose palle perse rovinano il lavoro fatto in precedenza.

L’amarezza di giocare, con piccoli svantaggi nei quarti e quindi partite accessibili come risultato, si tramutano in sconfitte con amaro in bocca. Il lavoro è sempre lungo ed è tutto proiettato suo futuro”.

Montesilvano Asd Virtus

Di Giuseppe 8 Iannace 2 Santolieri 8 Marinelli 8 Trave 3 Secondino10 Di Sabatino 2 Breda 2 Mastrodomenico 22 Toma 8

All. Costantino

Ass. Piermatteo

AIRINO

Grasso L. 2 Grasso S. 2 Rotondo 2 Mustillo 2 Madera 5 Lentinio12 Zurlino 2 Benaduce 11 Pascucci 5 Spontoni 8

All. Coppola

Arbitri

Felicione C. di Teramo

Trubiani F. di Teramo

Parziali: 1 Q 21/8 – 2Q 17/12 (38-20) 3Q 17/18 (55-38) 4Q 20/13 (75-51)