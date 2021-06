Auto contro scooter: ancora un incidente davanti allo Scrigno

Ennesimo incidente questo pomeriggio attorno alle 19 in via Martiri della Resistenza a Termoli. Anche stavolta a essere coinvolto è stato un motorino che si è scontrato contro un’auto che stava svoltando per immettersi all’interno del Centro Commerciale ‘Lo Scrigno’.

Si tratta di un punto particolarmente pericoloso, dove continuano ad accadere incidenti anche gravi. In questo caso a quanto sembra la persona in sella allo scooter non dovrebbe aver riportato conseguenze gravi.

L’accaduto ha creato un po’ di trambusto e rallentamenti al traffico anche a causa della curiosità da parte degli altri automobilisti e dei passanti.