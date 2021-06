Richiami: sì, no, come

In una lettera inviata ai presidenti delle Regioni, il commissario straordinario all'emergenza covid Figliuolo ha chiesto "maggiore flessibilità nella prenotazione delle vaccinazioni". Un invito che costringerà le autorità sanitarie locali a riorganizzare la 'macchina', a reperire dosi in più e il personale sanitario per potenziare i punti vaccinali. Le Regioni hanno espresso la contrarietà a fare le iniezioni ai turisti che soggiornano per brevi periodi