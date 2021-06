Artisti rotellesi in mostra, inaugurata l’esposizione-omaggio a “Ninì”

63 quadri e 22 sculture esposte per un totale di 85 opere da 10 artisti di Rotello. È stata inaugurata ieri 26 giugno alle 18:30 una mostra di pittura di artisti rotellese che costituisce un omaggio al grande artista ‘Ninì, scomparso recentemente.

Si tratta di quadri e soprattutto sculture create da cose semplici, come cortecce di olivo o fogli di Scottex, che mettono in evidenza la genialità creativa di questo grandissimo artista poco valorizzato e apprezzato in vita, forse perché restio a esporre e far vedere le sue opere.

I pezzi esposti sono soprattutto di artisti giovani. Ci sono anche due giovanissimi di 14 e 16 anni ma non mancano due artisti veterani, Ugo Pietroniro e Japi, quest’ultimo con i suoi meravigliosi Ritratti.

Ieri per l’inaugurazione era presente il consigliere regionale del M5s Vittorio Nola insieme al sindaco Massimo Marmorini e al parroco don Marco Colonna che ha benedetto l’evento.

La mostra, organizzata dall’Amministrazione comunale e da La Nuova Proloco di Rotello, sarà a ingresso gratuito e resterà aperta fino al 22 agosto.