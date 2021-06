Un monumento celebrativo al carabiniere: sarà inaugurata in estate la gigantesca fiamma con le punte emblema di tutti gli appartenenti all’Arma.

Non è passata inosservata la scultura posta all’interno della rotatoria di contrada Colle delle Api, di fronte all’ingresso principale del centro commerciale Monforte e a due passi dalla caserma Frate che ospita la scuola allievi di Campobasso.

L’opera, ancora non completata e parzialmente coperta, ha attirato la curiosità di passanti e automobilisti che potrebbero facilmente incappare nell’errore di attribuire il manufatto alla società Larivera Immobiliare. Quest’ultima, infatti, è la custode dell’aiuola circolare che, per iniziativa del Comune di Campobasso, le è stata affidata al pari di un’altra rotonda che si trova a pochi metri da lì e rappresenta le sei torri del capoluogo poste a guardia degli ingressi dell’antico borgo medioevale.

Larivera, però, non c’entra nulla con il monumento anche se la tabella pubblicitaria della società immobiliare resta, per ora, nell’aiuola fiorita. La fiamma celebrativa sarà un omaggio all’Arma che nel capoluogo non ha un suo monumento. Un po’ come è per la Polizia di Stato la lapide dell’agente Rivera che ha dato il nome alla scuola.