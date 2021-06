Altro incidente sulla Sp 40: si ribalta con l’auto e finisce nei campi, donna in ospedale

Una donna a bordo di un’auto è finita fuori strada stamane attorno alle 7,15 sulla strada provinciale 40 che collega San Martino in Pensilis a Ururi. La donna ha perso il controllo dell’auto in territorio sammartinese, ribaltandosi nei campi che fiancheggiano la sede stradale.

I vigili del fuoco del distaccamento di Termoli sono intervenuti e hanno dovuto lavorare per estrarre dalle lamiere dell’auto la conducente. Quindi hanno messo in sicurezza la vettura.

Un’ambulanza del 118 le ha prestato la prima assistenza sanitaria per poi trasportarla al San Timoteo di Termoli. Per lei un politrauma della strada e diverse altre ferite ma le sue condizioni non vengono reputate gravi. Sul posto anche i carabinieri di Larino per i necessari rilievi.

L’incidente riporta da attualità il tema della pericolosità della strada provinciale 40 che soltanto un mese fa ha visto l’ennesimo incidente mortale costato la vita a un cittadino di San Martino in Pensilis la mattina del 2 maggio.