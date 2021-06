Evitare la catastrofe

La consigliera regionale del Pd scuote il mondo politico e sindacale chiedendo di agire - uniti - in tutte le sedi necessarie per evitare quella che potrebbe rappresentare una catastrofe economica e sociale per la nostra regione: il ridimensionamento della ex Fiat. "Sto per presentare una mozione in Consiglio e mi sono già attivata col Ministro Orlando. Bisogna confrontarsi col gruppo Stellantis prima che venga presentato il Piano Industriale"