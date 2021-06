8 giugno – Un ricovero in più e 3 positivi. Il Molise si prepara al Green Pass

Ieri in Molise c’erano stati 6 contagi e 3 guarigioni.

3 POSITIVI IN PIU’ E UNA NUOVA OSPEDALIZZAZIONE. 11 LE GUARIGIONI

Da undici giorni nella nostra regione non si registrano decessi provocati dal covid. Ci sono però tre diagnosi di positività in più riportate nel bollettino di oggi (8 giugno) e riscontrate su 472 tamponi refertati: si tratta di due campobassani e di un cittadino di Sant’Agapito, paese della provincia di Isernia. Tasso di positività allo 0.6%. I casi attualmente positivi nella nostra regione sono 89. E’ del capoluogo anche la persona ricoverata oggi nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Cardarelli dove sette malati sono assistiti dal personale sanitario. Ricordiamo che la Rianimazione è covid free da qualche giorno, per la precisione dallo scorso 3 giugno. Invece oggi si registrano undici guarigioni, la maggior parte delle quali a Termoli (3), Venafro (2) e Riccia (2).

SOMMINISTRATI POCO PIU’ DI 3MILA VACCINI

Sono state 3.017 le iniezioni effettuate oggi: 420 Pfizer; 598 Astrazeneca; 39 Moderna; 1.960 Janssen. Dato quest’ultimo dovuto al vax day che si è svolto in giornata. Il totale delle dosi somministrate nelle nostra regione sale a 214.780.

IL MOLISE SI PREPARA AL GREEN PASS

E’ attesa nei prossimi giorni la conferenza stampa del presidente Donato Toma e del consigliere regionale delegato alla digitalizzazione Andrea di Lucente. Convocheranno i giornalisti per illustrare le novità sul green pass, il certificato rilasciato in formato digitale o cartaceo che attesta l’avvenuta vaccinazione contro il Covid, la guarigione dalla malattia o l’esito negativo di un tampone effettuato nelle 48 ore precedenti. Il governatore e il consigliere delegato spiegheranno cosa dovranno fare i molisani per ottenerlo, a chi richiederlo e come sarà rilasciato. La certificazione è fondamentale per partecipare a matrimoni, feste private e ad altri eventi pubblici, oltre che per viaggiare. Inoltre, oggi al Ministero della Salute anche l’incontro sulle misure per far ripartire le discoteche dal prossimo mese utilizzando il green pass. Dal 1 luglio invece sarà disponibile il pass europeo, ossia il documento che consentirà di spostarci tra i paesi dell’Ue.

I DATI NAZIONALI

In tutta Italia oggi si registrano 1.896 nuovi contagi con 220mila tamponi e 102 decessi per Covid. Ieri erano stati 1.273 i casi accertati e 65 le persone decedute. Il tasso di positività è sceso per la prima volta da diversi mesi solo la soglia dell’1%: oggi allo 0,8% (ieri era dell’1,5%), secondo quanto emerge dai dati del ministero della Salute.