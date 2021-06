Ieri in Molise c’erano stati 3 contagi e 6 guarigioni (l’inverso di oggi) e 1 ricovero in Malattie Infettive. Rispetto a ieri sono stati poco più di 2mila i vaccini somministrati.

6 CONTAGI E 3 GUARIGIONI, ATTUALMENTE POSITIVI IN LIEVE RIALZO

Sono 97 gli attualmente positivi al virus Sars-Cov-2 in Molise, poco più di ieri perchè oggi i nuovi casi hanno superato le guarigioni. I tamponi sono stati 314 e dunque il tasso di positività è dell’1.9%, anche questo in rialzo rispetto alla media della settimana scorsa, pari all’1%. Si tratta comunque di un dato decisamente basso.

Le 6 diagnosi di positività arrivano in 4 casi da Campobasso e in 2 da Ripalimosani. Mentre ci sono persone guarite rispettivamente ad Agnone (che diventa Covid-free), a Isernia e a Riccia.

NESSUNA VITTIMA DA 10 GIORNI, OGGI Nè RICOVERI Nè DIMISSIONI

Da dieci giorni in Molise non si registrano vittime del Covid-19. Vittime che, fortunatamente, sono vieppiù rare nella nostra regione e non solo. Oggi non si registra nessuna variazione nei reparti covid del Cardarelli: restano 6 i ricoverati in Malattie Infettive mentre la Terapia Intensiva dal 3 giugno scorso è vuota.

IL VIRUS RESISTE IN SOLI 22 COMUNI MOLISANI

Contagi ‘attuali’ in 23 comuni molisani (contro i 32 della settimana scorsa), pari a circa il 17% del totale. Rispetto alla mappa va ‘depennato’ Agnone, covid free con la guarigione odierna, e aggiunto Ripalimosani. Negli altri 113 (dei 136 totali), come mostra la mappa fornita dall’Asrem (aggiornata coi dati di ieri 6 giugno), non c’è più traccia del Sars-Cov-2. Sono soltanto 4 i centri che hanno un numero di cittadini contagiati a due cifre. Campobasso 19 (da 23 di 7 giorni prima), Isernia 12 (da 20), Venafro 11 (da 9) e Riccia 10 (da 11). Numeri davvero esigui – e che si assottigliano giorno dopo giorno – se paragonati a quelli di sole poche settimane fa. Da rilevare anche come Termoli abbia soltanto 7 cittadini positivi, contro i 13 di domenica scorsa.

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia ci sono stati 1.273 nuovi casi di contagio (dato più basso da settembre 2020), per un tasso di positività dell’1.5%. I decessi delle ultime 24 ore sono stati 65. In calo di 15 unità, rispetto a ieri, le Terapie Intensive mentre i ricoveri ordinari sono 53 meno di ieri.

