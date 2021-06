5 giugno – 4 contagi e 11 guariti. Scendono sotto i 100 gli attualmente positivi

4 CONTAGI, TASSO DI POSITIVITÀ ALL’1%

Il tasso di positività si mantiene su livelli bassissimi: oggi è all’1% per effetto di 4 casi positivi su un totale di 388 tamponi. Le nuove diagnosi si riferiscono a cittadini di Campobasso, Isernia, Venafro e Sesto Campano. Ci sono però anche 11 persone guarite (di cui 3 a Isernia, 1 a Campobasso e 1 a Termoli) e ciò porta il numero di attualmente positivi sotto quota 100 (a 97), come non accadeva da diversi mesi. Anzi proprio prima della metà di giugno 2020 si raggiungeva, esattamente un anno fa dunque, questo traguardo.

ANCHE OGGI 0 DECESSI E 0 RICOVERI

Il segno più tangibile della campagna vaccinale è che sono ormai davvero sporadici i casi di morte o ospedalizzazione. Il virus, insomma, anche se c’è ancora fa meno male. In particolare da 8 giorni in Molise non ci sono decessi per Covid-19 (che purtroppo erano stati 3 nella settimana precedente) mentre da 3 giorni nessuno viene ricoverato in ospedale al Cardarelli per le complicanze della malattia infettiva. Oggi, al contrario dei giorni scorsi, non ci sono state però dimissioni dalla struttura ospedaliera: i degenti ricoverati in Malattie Infettive (ricordiamo che è vuota da 2 giorni la Terapia Intensiva) restano 5.

VACCINI, LE SOMMINISTRAZIONI DEGLI ULTIMI 3 GIORNI

Rispetto a 24 ore fa, risultano essere circa 2750 le somministrazioni di vaccino in Molise. Ieri erano state poco meno di 2800 mentre due giorni fa avevano – e non succedeva da diversi giorni – superato le 3000 unità (precisamente 3063). La media degli ultimi 3 giorni pertanto si aggira intorno alle 2850 vaccinazioni al dì.

DA OGGI VIA ALLE PRENOTAZIONI DEI 20ENNI. E L’8 GIUGNO VACCINE DAY

Da oggi 5 giugno anche chi ha tra 20 e 29 anni può prenotarsi per il vaccino. L’8 giugno invece è stato fissato come data per il ‘vaccine-day’ che prevedrà la somministrazione di preparati Janssen per 2mila persone, di tutte le fasce d’età. Le prenotazioni però sono obbligatorie e potranno avvenire a partire dalle 8 di lunedì 7 giugno. Sarà una sorta di click-day del vaccino perchè solo i primi 2000 potranno accedere. Qui tutte le info.

I DATI NAZIONALI DI OGGI

Oggi in Italia si sono rilevati 2.436 nuovi casi di contagio, per un tasso di positività dell’1% (ieri 1.1%). I decessi delle ultime 24 ore sono calati a 57 (ieri 73). Si abbassa ancora la pressione sul sistema sanitario: rispetto a ieri ci sono 295 ricoverati in meno nei reparti ordinari e 48 in meno nelle Terapie Intensive.

È attivo il canale Telegram di Primonumero.it. Unisciti al nostro Canale per essere sempre aggiornato sulle news.