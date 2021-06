Termoli e la costa molisana saranno i protagonisti assoluti di una puntata di ‘4 Ristoranti’ condotto dallo chef Alessandro Borghese. In queste ore il conduttore di Sky e Tv8 è proprio nella cittadina adriatica e ha girato delle scene in mare aperto che testimoniassero la pesca al largo. E ha fatto poi rientro al porto dove non è passato certamente inosservato. Foto, selfie, qualche video, per immortalare il momento da parte di diversi residenti e turisti.

A fare da assistenza tecnica al cuoco e alla sua troupe è stata la Gs Travel (che ringraziamo anche per le immagini di questo servizio). Alessandro Borghese è salito sul peschereccio Cosimo Padre e ha fatto il giro di rito tra gli immancabili scatti degli smartphone e le riprese professionali che serviranno al montaggio del servizio televisivo, e che ancora una volta potranno mostrare le peculiarità di Termoli anche dal punto di vista della economia marittima e della bellezza paesaggistica.

Non si conoscono i ristoranti che parteciperanno alla nota trasmissione ma si sa che saranno di Termoli (un paio), San Giacomo degli Schiavoni e Campomarino. E la puntata tutta dedicata alla costa molisana andrà in onda nel prossimo mese di settembre.

Come prevede il format, i quattro ristoratori si sfideranno a colpi di piatti tipici, magari rivisitati, o anche simboli della tradizione culinaria locale. A giudicarli gli stessi partecipanti al programma che si voteranno tra loro, anche se il giudizio finale e decisivo sarà di Alessandro Borghese che assieme ai concorrenti giudicherà menù, location, prezzo e servizio.

Il ciak è stato dato, ora tocca ai cuochi dare il meglio per cercare di strappare il successo all’agguerrita concorrenza. Le riprese dovrebbero durare una settimana circa , durante la quale verrà avvistato più volte il famoso ‘Van coi vetri oscurati’ che è diventato un po’ il simbolo della trasmissione.