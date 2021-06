30 giugno – 1 solo positivo e 12 guariti. Scendono a 70 gli attualmente positivi

C’è un solo caso di positività a Campobasso a fronte di 268 tamponi refertati ma al contempo ci sono 12 guariti: 3 a Baranello e Isernia, 2 a Campobasso, 1 a Bojano, Riccia, Ripalimosani e Venafro. Scendono dunque a 70 gli attualmente positivi in regione, di cui 49 in provincia di Campobasso e 16 in provincia di Isernia.

Anche oggi non ci sono nuovi ricoverati e in Malattie Infettive restano (dopo le 4 dimissioni di ieri) 4 degenti. Dal 28 maggio in Molise non si registrano vittime per il Covid-19.

Oggi in Italia ci sono stati 776 positivi (tasso di positività allo 0.4%) e 24 i decessi.