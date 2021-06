LA TERAPIA INTENSIVA TORNA COVID-FREE, ULTIMO PAZIENTE DIMESSO

Non succedeva da mesi ma oggi 3 giugno 2021 la Terapia Intensiva del Cardarelli – unico ospedale quest’ultimo ad avere ormai pazienti Covid – è vuota. L’ultimo degente intubato, una persona di Termoli, è stato dimesso e attualmente non c’è nessun altro ricoverato in condizioni critiche. Nessun altro ricovero c’è stato oggi e pertanto in Malattie Infettive restano solo 7 ricoverati.

0 CONTAGI E 6 GUARITI, 5 A CAMPOBASSO

Nelle ultime 24 ore in Molise non si è registrato alcun contagio a fronte di 203 tamponi molecolari analizzati (numero più basso del solito ma va considerato che ieri era un giorno festivo). Il contagio zero si era verificato anche lo scorso 30 maggio, finendo anche in cronaca nazionale come unicum in Italia.

Gli attualmente positivi in Molise sono scesi a 104, anche per effetto di 6 guarigioni. Ben 5 di queste ultime sono a Campobasso, comune molisano che ha d’altronde il numero maggiore di casi allo stato attuale, e 1 a Termoli.

CONTAGI BASSISSIMI, IL MOLISE È LA PRIMA ZONA VERDE ITALIANA IN EUROPA

Il Molise è nelle top 7 delle zone verdi d’Europa, ed è l’unica in Italia. Il resto del Paese è in arancio, mentre la Calabria è in rosso. La regione Molise – come riporta l’Ansa – è la prima zona verde italiana in Ue e tra le prime sette in tutta Europa. È quanto emerge dalla nuova mappa aggiornata sui contagi nel vecchio continente, stilata da Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.

Il colore verde indica che a 14 giorni l’incidenza è inferiore a 25 casi ogni 100mila abitanti e il tasso di positività al test è inferiore al 4%. Il resto del Paese è classificato come arancione (meno di 50 casi per 100mila e tasso pari al 4% o superiore), tranne la Calabria che in rosso (tra i 50 e i 150 ogni 100mila).

RISTORANTI, IN 6 AL TAVOLO AL CHIUSO E NESSUN LIMITE ALL’APERTO. LE REGOLE NELLE ZONE BIANCHE

Le proposte delle Regioni per le zone bianche (dunque anche il Molise) sono state negoziate con il Governo. Tavoli da 6 al chiuso (limite che si può superare nel caso di due nuclei familiari) e senza limite all’aperto: è questo il compromesso emerso al termine della riunione tecnica che si è svolta per trovare regole comuni nelle zone bianche tra Regionie Governo. Per la zona gialla resta attualmente invece il limite di 4 persone, sia all’aperto sia al chiuso.

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia si sono rilevati 1.968 casi di contagio per un tasso di positività pari al 2%. I decessi si mantengono stabili sotto le 100 unità: nelle ultime 24 ore sono stati 59 (ieri 62). E sono 41 in meno di ieri i pazienti ricoverati nelle Terapie Intensive degli ospedali italiani.