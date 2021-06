21 giugno – 1 solo caso ma c’è un nuovo ricovero. 113 comuni liberi dal virus

Ieri in Molise c’erano stati 0 casi a fronte di 172 tamponi. I guariti erano stati 7. Oltre 3mila le vaccinazioni delle ultime 24 ore

7° PAZIENTE RICOVERATO, ARRIVA DA MONTAQUILA

Da oggi sono 7 i pazienti ricoverati in Malattie Infettive al Cardarelli dove oggi è stato portato un cittadino di Montaquila che ha avuto bisogno dell’ospedalizzazione per le conseguenze dell’infezione.

1 SOLO POSITIVO E NESSUN GUARITO

Unico caso di positività – su 356 tamponi analizzati – quello di un residente di Campobasso. Il tasso di positività torna dunque a livelli molto bassi (sotto lo 0.3%) mentre nell’intera settimana scorsa la media era stata di 1.8%. Oggi però il bollettino Asrem riporta zero alla voce guarigioni. Gli attualmente positivi in Molise risultano essere 86.

113 COMUNI LIBERI DAL VIRUS, 23 NO. CAMPOBASSO E ISERNIA CON PIÙ CASI

Erano 22 i comuni con casi di virus tra i propri residenti lunedì scorso, ora sono 23. I dati della mappa fornita dall’Asrem (con il numero dei contagi aggiornato a ieri 20 giugno) mostrano come il Sars-Cov-2 sia attualmente un ‘ricordo’ in ben 113 realtà territoriali del Molise. Sempre più Covid-free il Basso Molise, con Termoli che contava ieri solo 1 caso. I capoluoghi di provincia invece mostrano i numeri più elevati, a doppia cifra.

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia sono stati rilevati 495 casi di Sars-Cov-2 (tasso di positività stabile allo 0.6%) e i decessi sono stati 21 (ieri 17, ieri l’altro 28). Numeri oltremodo bassi, che un po’ risentono dell’effetto-domenica ma che nondimeno confermano come la curva stia scendendo in maniera importante. Sul fronte ospedaliero, rispetto a ieri ci sono 4 degenti in meno in Terapia Intensiva e 54 in meno nei reparti ordinari.

È attivo il canale Telegram di Primonumero.it. Unisciti al nostro Canale per essere sempre aggiornato sulle news.