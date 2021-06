207° anniversario dalla fondazione dell’Arma, la cerimonia al Comando di Isernia

Si è tenuta questa mattina, presso il Comando Provinciale Carabinieri di Isernia, la cerimonia di celebrazione del 207° Annuale di Fondazione dell’Arma a cui ha partecipato il Prefetto di Isernia, Dott.ssa Gabriella Faramondi, accolta dal Comandante Provinciale, Ten. Colonnello Gennaro Ventriglia, insieme ai componenti dei diversi reparti territoriali della Benemerita.

L’Arma dei Carabinieri nasce il 13 luglio 1814 con le “Regie Patenti” del Re Vittorio Emanuele I che, nella riorganizzazione del Regno di Sardegna, decide di costituire un corpo di militari scelti “per buona condotta e saviezza” al fine di assicurare la difesa dello Stato, la tutela della pubblica tranquillità e l’osservanza delle leggi.

La cerimonia, svolta in modo ristretto in linea con le prescrizioni imposte dall’attuale situazione sanitaria nazionale, ha visto la deposizione di una Corona di alloro nell’area di ingresso di questa sede ove è collocata la targa a ricordo del sacrificio dei Caduti dell’Arma dei Carabinieri. Da più di due secoli, oltre agli aspetti storici ed operativi, la Festa dell’Arma ha inteso esaltare il consolidamento del rapporto indissolubile che lega Carabinieri e popolazione secondo un modello operativo imperniato sulla prossimità.

Negli ultimi dodici mesi gli uomini del Comando Provinciale sono stati impegnati nel combattere ogni forma di criminalità, anche attraverso un costante e mirato controllo del territorio. Di tutto rilievo i dati conseguiti nel corso dell’attività operativa: nell’ambito dei circa 42.000 servizi di proiezione esterna, sono stati controllati oltre 50.000 soggetti, 25 gli arresti eseguiti, oltre 950 le persone deferite all’autorità giudiziaria.

Particolarmente alta l’attenzione dell’Arma nella lotta al fenomeno della droga che, purtroppo, coinvolge larghe fasce della società, contrasto ai reati predatori con particolare riguardo ai furti in appartamento, vigilanza sulla sicurezza stradale, comparto ove sono stati controllati circa 38.000 autoveicoli e contestate n. 2.400 sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 370.000 euro, l’impegno profuso a sostegno degli anziani per prevenire tentativi di truffe a loro danno, con l’esecuzione di mirati servizi di contrasto al fenomeno, nonché specifiche attività volte ad orientare le potenziali vittime circa gli accorgimenti ed i comportamenti da adottare.

Non meno importante è stato l’impegno nel contrasto alla violenza di genere che ha visto procedere il Comando Provinciale per 30 casi per i quali gli autori, tutti identificati, sono stati deferiti alla competente Autorità Giudiziaria.