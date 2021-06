Ieri in Molise c’erano stati 6 contagi e 9 guarigioni, 0 ricoveri e 2 dimissioni

UN RICOVERO MA DUE DIMISSIONI, SCENDONO A 8 I PAZIENTI COVID

Forse l’unico neo della giornata è il ricovero di una persona positiva al Covid-19 (di Venafro) nel reparto di Malattie Infettive del Cardarelli. Reparto che però fa un passo (anche oggi) in avanti nel percorso di progressivo svuotamento. Dopo una dimissione avvenuta ieri (cui va sommata una dalla Terapia Intensiva) ecco che oggi ce ne sono altre due. Infatti due degenti, rispettivamente di Bojano e Campobasso, hanno lasciato l’ospedale perchè giudicati clinicamente guariti. Pertanto nel reparto Covid ordinario rimangono 7 degenti. Una sola persona invece occupa la Rianimazione del Cardarelli.

3 NUOVI CONTAGI E 13 GUARITI, 110 GLI ATTUALMENTE POSITIVI

Ieri 120, oggi 110. Questo il numero delle persone attualmente positive al Sars-Cov-2 in Molise. Un numero che si è andato assottigliando giorno dopo giorno negli ultimi tempi, complice il maggior numero di guarigioni rispetto a quello delle nuove diagnosi di infezione. Oggi i contagi emersi sono 3 (2 a Palata e 1 a Riccia) su 177 tamponi, per un tasso di positività dell’1.7% (ieri era poco meno dell’1.1%). Ma le guarigioni sono state 13, di cui 3 a Riccia e 2 a Campobasso.

VACCINAZIONI IN MOLISE OLTRE QUOTA 199MILA

Oggi è stato il giorno X delle vaccinazioni ai maturandi, i giovani di 18 e 19 anni che fra poche settimane dovranno sostenere l’esame con cui chiuderanno il cerchio dei loro studi superiori. Di seguito il nostro reportage dal punto vaccinale dell’ospedale di Campobasso.

Da ieri le vaccinazioni risultano essere circa 2.700. Complessivamente in Molise le somministrazioni hanno raggiunto e superato la cifra di 199mila (attualmente le dosi disponibili sono poco più di 219mila.

I DATI NAZIONALI

Oggi 2 giugno in Italia si sono rilevati 2.897 nuovi casi di contagio per un tasso di positività dell’1.2% (ieri 1.1% ma ricordiamo che a livello nazionale vengono considerati non solo i tamponi molecolari ma anche quelli antigenici). I morti per Covid sono stati 62 (ieri erano stati 93). Continuano a calare i ricoveri: -334 nei reparti ordinari rispetto a ieri e -56 in Terapia Intensiva.

