13 giugno – 4 nuovi casi, ricoverati restano 8. I positivi in regione sono solo 80

Con i 7 guariti di oggi, 13 giugno, il numero degli attuali positivi in Molise scende a 80. Di questi 8 restano ricoverati nel reparto di malattie infettive del Cardarelli di Campobasso. Nessuno sarebbe in gravi condizioni, secondo quanto si apprende dall’ospedale. Ancora una conferma sul miglioramento in atto che ormai dura da diverse settimane e si fa ogni giorno più accentuato.

Sono 4 le nuove diagnosi di positività, riferite a residenti di Campobasso, Gildone, Matrice e Campomarino, comune quest’ultimo che solo da pochi giorni era stato dichiarato covid free e che ora compromette il primato. Tuttavia su 147 tamponi refertati si tratta di una cifra fisiologica che non preoccupa più di tanto, anche perché stiamo assistendo – in Molise come in tutta Italia – a un appiattimento della curva discendente riferita al covid-19 che dopo una discesa vistosa sembra essersi assestata. Il virus infatti non è ancora scomparso dalla circolazione e fa registrare sporadiche diagnosi di positività, anche se i numeri sempre inferiori.

Nemmeno oggi si annoverano ricoveri e tanto meno decessi legati al Sars Cov 2.

Quanto ai dati nazionali, anche se quelli della domenica vanno presi con le molle (poiché molti aggiornamenti vengono dati poi all’inizio della settimana successiva) oggi dal bollettino quotidiano del Ministero della Salute emerge un numero molto contenuto di vittime, vale a dire 26. Ieri erano state invece 52. Oggi i nuovi casi di positività sono 1.390 mentre ieri erano stati 1.723. Il tasso di positività odierno si attesta sul 1% mentre calano le persone ricoverate in ospedale col covid-19 e in particolare ci sono 9 pazienti in meno in Terapia intensiva.