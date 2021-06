Ieri in Molise c’erano stati 4 casi (su 348 tamponi) e 7 guariti. 0 i decessi e 0 i ricoveri, come oggi. Le somministrazioni di vaccino erano state da record: ben 3.378. Mentre oggi si attestano sulle 2.500 unità

ANCHE OGGI 0 RICOVERI E 0 DECESSI

Da 15 giorni in Molise non si registrano vittime da Covid-19 e da 3 neanche ricoveri in ospedale. Restano pertanto 8 i degenti in Malattie Infettive, vuota invece da diversi giorni la Terapia Intensiva.

CONTAGIO AL MINIMO, 2 POSITIVI SU OLTRE 300 TAMPONI

Restano 83 le persone attualmente positive al Sars-Cov-2 in Molise, proprio come ieri. Questo perchè ci sono stati nelle ultime 24 ore 2 nuovi casi di positività ma contestualmente 2 guarigioni. I primi si riferiscono a persone di Campobasso e Ripalimosani mentre le seconde a cittadini del capoluogo e di Petrella Tifernina. Tra ieri e oggi sono stati analizzati 308 tamponi e dunque il tasso di positività rilevato è dello 0.65%, oltremodo basso.

12 GIUGNO 2020 – IL BOLLETTINO DEL MOLISE DI UN ANNO FA

Esattamente un anno fa il Molise aveva 97 persone positive al virus, dunque più di oggi. Ma in ospedale (sia in Malattie Infettive sia in Rianimazione) non era ricoverato nessuno per le conseguenze del Covid-19.

I DATI NAZIONALI DI OGGI

Oggi in Italia sono stati rilevati 1.723 casi, per un tasso di positività dello 0.8% (ieri 0.9%). Le vittime sono state 52 (ieri 69). Cala ancora la pressione sugli ospedali: 221 meno di ieri sono i ricoverati nei reparti ordinari mentre nelle terapie intensive ci sono 23 degenti meno di ieri.

È attivo il canale Telegram di Primonumero.it. Unisciti al nostro Canale per essere sempre aggiornato sulle news.