10 giugno – 1 solo positivo su oltre 400 tamponi. Ricoveri stabili, nessun decesso da 13 giorni

4.800 dosi previste

Due giornate nel fine settimana per vaccinare chi non ha ancora ricevuto la prima dose, che è iscritto alla piattaforma (o lo farà entro l'11 giugno) e residente in taluni centri. In particolare a Bojano verranno eseguite fino a 2800 somministrazioni, per i prenotati di Campomarino si faranno 1000 vaccini (al PalAirino di Termoli) e per alcuni centri della provincia pentra altre 1000 somministrazioni che verranno fatte a Cerro al Volturno