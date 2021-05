Weekend bello a metà. La stagione ‘chiama’ ma la vigilia della zona bianca è bagnata dalla pioggia

Cultura & turismo

Dopo il lockdown il Museo Sannitico di Campobasso riprende le attività con “Trame longobarde. Tra architettura e tessuti” la mostra che apre le iniziative di valorizzazione dei luoghi della cultura statali in Molise per l’estate 2021. Il direttore Leandro Ventura: "In questa terra la cultura può e deve essere elemento trainante di sviluppo soprattutto per le aree interne". Appello alla Regione per il personale