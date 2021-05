La Cappella dell’Incoronazione di Palermo ospiterà fino al 30 giugno le opere dell’artista molisana Luciana Picchiello. Oggi (26 maggio) l’inaugurazione della personale ‘Vivere’ curata da Lorenzo Canova.

“L’affanno e l’incredulità provocato dal periodo sospeso e difficile come quello trascorso a causa della pandemia da Covid-19, può e deve essere rimosso con mostre d’arte ed eventi, mezzi fortissimi per condurci verso un riscatto liberatorio. Un aiuto concreto arriva al Museo da Luciana Picchiello, sempre alla ricerca di esperienze artistiche nuove volte a stimolare i sensi e l’anima. L’artista molisana, figlia del Mediterraneo e del suo tempo, con l’uso sapiente di tecniche e materiali ha dato risalto a temi forti come quelli legati al destino tragico di chi, fuggendo da condizioni problematiche, rischia la vita per cercare di approdare in terre che offrano un’esistenza più dignitosa”. Queste le parole del direttore regionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Palermo, Luigi Biondo, e riportate in un comunicato pubblicato sulla pagina istituzionale della Regione Sicilia.

In questo spazio fortemente evocativo l’artista compone un racconto poetico sul filo della memoria, con opere scultoree, installazioni, fotografie che si dispiegano tra la navata, la sala ipostila e la Loggia dell’Incoronazione in un percorso che si fa testimonianza di realtà e verità, che non devono essere mai dimenticate.

“L’arte continua ad essere la cura più efficace per superare lo sconforto e la devastazione psicologica e sociale. La ripresa delle attività dei musei siciliani – sottolinea l’assessore dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, Alberto Samonà – è un inno alla vita e alla speranza, un invito a percorrere sempre con occhi nuovi le meravigliose sfumature della vita e dell’animo umano. Accogliamo con gioia questa mostra dal forte valore simbolico”.