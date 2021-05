Vittoria sofferta per l’Airino che piega 60-55 l’Unibasket Lanciano

L’Airino basket ha sconfitto 60-55 la Unibasket Lanciano nell’incontro di domenica 30 maggio valido per il campionato di serie D Interregionale.

“Partita vibrante e in bilico fino alla fine, ma la spuntano i gialloblù dell’Airino che chiudono la partita 60-55 in loro favore.

Primo quarto in favore degli ospiti – si legge in una nota dell’Airino -, che segnano ben 23 punti di cui dall’arco contro i 17 dei locali che trovano le solite difficoltà offensive. L’Airino resiste e un passo alla volta risponde al secondo quarto con difesa e rimbalzi difensivi tradotti in punti in transizione primaria.

Il terzo quarto traccia un solco nel punteggio dove si vede di tutto e l’agonismo salito con il passare dei minuti costa la doppia espulsione per Grognale e Spontoni, e nel quarto quarto anche Madera per doppio tecnico. Le percentuali nell’ultimo quarto per gli ospiti calano, e l’Airino allunga fino a +10.

Tutto sembra finito ma nei tre minuti finale il Lanciano si rifà sotto sorprendendo i locali che nei 50 secondi finali devono difendere i 4 punti di vantaggio, e nell’ultimo possesso si infortuna pure il Capitano Tedeschi nella speranza che tutto si risolva con il riposo.

Airino 60

Grasso ne, Raffaele, Grasso S. 6, Rotondo, Mustillo 4 Madera 7 Lentinio 15, Zurlino ne Benaduce 6 Pascucci 3 Spontoni, Tedeschi 19

All. Coppola

Unibasket Lanciano 55

Grognale 3 Blasi, Brasile 15 Di Tollo, Stella 2 Blasi 12 Di Fonzo 11 Sperinteo, Di Paolo 3 Gonzalez 8

Arbitri

Marianetti A. (Ch)

Felicione M (Te)

Espulsi: Grognale (Lanciano) Spontoni (Airino) Madera ( espulso per doppio tecnico)

Parziali

17/23

18/12(35/35)

15/8(50/43)

10/12(60/55)