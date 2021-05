Violenta lite fra 3 clienti al bar, il più anziano in ospedale: denunciati 2 ventenni

Gli animi si sono scaldati forse a causa di qualche bicchiere di troppo. Ed è scoppiata una violenta lite: da una parte due ventenni, dall’altra un cinquantenne. Tutti e tre avventori di un bar che si trova in una delle 13 frazioni del Comune di Cerro a Volturno, piccolo paese della provincia di Isernia.

Il litigio è scoppiato per futili motivi, come ricostruito poi dai Carabinieri che sono intervenuti sul posto.

L’uomo ha avuto la peggio e riportato lesioni con prognosi di sette giorni, mentre i due giovani sono stati denunciati dagli uomini dell’Arma di Castel San Vincenzo per i reati di lesioni e minacce in concorso tra loro. La vicenda passa ora al vaglio dell’autorità giudiziaria.

“L’Arma dei Carabinieri, da sempre presente anche nei più piccoli borghi, si trova spesso ad intervenire in vicende apparentemente di poco conto ma importanti per la vita delle piccole comunità”, si legge in una nota. “Dissidi che finiscono in azioni violente e che potrebbero avere risvolti drammatici senza un tempestivo intervento dell’Arma, in locali pubblici, come nelle famiglie o tra i vicini”.