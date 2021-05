Verso un nuovo piano regionale dei trasporti. La Giunta: “Moderno ed efficace, risultato storico”

Sos dalla costa

Allarme rosso a Termoli, che si sta organizzando nel settore del turismo e della ristorazione in vista dell’estate, dove diversi titolari di locali lamentano l’enorme difficoltà a reperire personale. “Chi è disponibile chiede di lavorare in nero per non perdere il reddito di cittadinanza – racconta un ristoratore – Ma non possiamo farlo. E’ assurdo quello che sta accadendo”.