Vaccini ai quarantenni, si anticipa: prenotazioni al via da domani. E da lunedì sarà il turno dei maturandi

Grandi novità per quanto riguarda la campagna vaccinale molisana, e in particolare per i quarantenni e i maturandi.

L’Asrem e la Regione rendono noto che partiranno domani 28 maggio (e dunque in anticipo rispetto alla data postulata di lunedì 31) le adesioni per la fascia d’età che va dai 40 ai 49 anni. Parliamo dei nati fra il 1972 e il 1981.

Stamani si è tenuta una riunione della Cabina di regia, composta dai Commissari Straordinari al piano di rientro, dalla Direzione Generale della salute dalla Regione Molise e dai vertici Asrem. Le novità emerse riguardano appunto la prenotazione dei quarantenni (tutti, non solo quelli tra 45 e 49) sulla piattaforma vaccini della Regione e, altresì, quella – a partire però da lunedì 31 maggio – per i maturandi di 18 e 19 anni.

Per pre-aderire alla vaccinazione sarà possibile collegarsi alla piattaforma https://adesionivaccinazionicovid.regione.molise.it/app/f?p=300:73 tenendo a portata di mano tessera sanitaria e codice fiscale.

I vertici sanitari ricordano che, come per le precedenti fasce d’età, si procederà a somministrare i vaccini non per ordine di prenotazione ma per ordine di età.

Poi la novità per gli studenti che si avvicinano al fatidico esame di maturità. In attesa di avere conferma dell’AstraDay (che presumibilmente potrebbe tenersi il 2 giugno), si è deciso di aprire la prenotazione a chi ha 18 o 19 anni.

Così la nota ufficiale: “Anche in vista degli esami di maturità, da lunedì 31/05/2021, partiranno le adesioni alla campagna vaccinale per la fascia di età 18 – 19 anni. Sarà possibile collegarsi alla piattaforma https://adesionivaccinazionicovid.regione.molise.it/app/f?p=300:73 tenendo a portata di mano tessera sanitaria e codice fiscale.

Di oggi la notizia, per il momento priva di ufficialità, che dal 10 giugno la prenotazione sarà libera, aperta a tutte le fasce d’età. Se così sarà, toccherà allora a trentenni e ventenni.