Vaccinazioni fascia 50-54, al via le prenotazioni. I quarantenni devono attendere

Partirà domani 18 maggio in Molise la pre-adesione per la vaccinazione delle persone che ricadono nella fascia d’età 50-54. Ricorderete che lo scorso 11 maggio era partita la prenotazione per i nati tra il 1962 al 1966. Ora invece è arrivato il turno (ricordiamo che si tratta solo della prenotazione) dei nati tra il 1967 e il 1971.

Per prenotare sarà possibile collegarsi alla piattaforma https://adesionivaccinazionicovid.regione.molise.it/app/f?p=300:73 tenendo a portata di mano tessera sanitaria e codice fiscale.

Come per le precedenti fasce d’età, si procederà a somministrare i vaccini non per ordine di prenotazione, ma per ordine d’età.

Il piano vaccinale procederà seguendo le indicazioni della cabina di regia che, a sua volta, recepirà le indicazioni del commissario straordinario Figliuolo.

Il commissario all’Emergenza aveva annunciato proprio in Molise il via libera per le regioni alla prenotazione dei quarantenni proprio per oggi, 17 maggio. Era chiaro però che il Molise, come tante altre regioni, non sarebbero state pronte visto, appunto, che mancavano all’appello ancora tutti i cinquantenni.

Oggi 17 maggio sono partite in Molise le somministrazioni del vaccino Janssen, l’unico monodose tra quelli attualmente approvati.