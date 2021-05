‘Una rosa per la vita’, ecco come aiutare la lotta alla fibrosi cistica

Il report settimanale

Contagi ancora in calo e solo 8 nuove ospedalizzazioni in una settimana (e contestualmente 14 dimissioni). Relativamente basso il numero di decessi (10 vs i 3 della settimana scorsa) ma ad essere più colpiti sono coloro che hanno tra 50 e 75 anni. Necessario dunque accelerare con la campagna vaccinale che in Molise ha sì raggiunto il traguardo delle 14mila inoculazioni a settimana ma la soglia ottimale ora sarebbe di almeno 21mila