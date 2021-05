Una nuova colonnina per ricaricare le auto elettriche in centro città, a giorni sarà attiva

Colonnina di ricarica per auto elettriche in arrivo a Termoli. Si tratta di una bella novità per la cittadina adriatica, indietro da questo punto di vista, che aveva una sola colonnina installata nell’area esterna del centro commerciale La Fontana. Una colonnina, quest’ultima, non disponibile però h24 e dunque non del tutto sufficiente per i cittadini.

La nuova colonnina di ricarica rapida, a cui stanno lavorando in queste ore i tecnici dell’Enel, si trova nel centro cittadino, in via Sannitica, nei pressi del Municipio e a due passi da piazza Sant’Antonio. Solo poche settimane fa vi avevamo illustrato il punto di vista di un lettore che lamentava l’assenza (o quasi) di colonnine per auto elettriche in città. Un problema non solo (forse non tanto) per i possessori di queste auto che impattano meno sull’ambiente ma soprattutto per i turisti. Anche perché questi ultimi ben conoscono la mappa delle stazioni di servizio per i veicoli elettrici.

“Tutti i proprietari italiani ed europei di auto elettriche, grazie alle App, conoscono perfettamente la situazione delle infrastrutture di tutta Europa, quindi escluderanno a priori le vacanze nei centri turistici molisani, per evitare il serio rischio di rimanere a piedi”, segnalava amaramente il cittadino Oreste Muccilli che scrisse alla nostra redazione proprio per evidenziare il problema.

Situazione diversa nel capoluogo: Campobasso conta ben 20 colonnine. Ma si tratta di una eccezione alla regola regionale. Ora Termoli segna un passo in avanti.

I tecnici che in queste ore stanno lavorando all’installazione della colonnina a ricarica rapida dicono che a stessa sarà funzionante nel giro di una settimana. Meglio tardi che mai.