Per il secondo anno consecutivo la pandemia ha interrotto le tradizioni in piazza, ma non ha certo fermato chi, legato alla storia e alla cultura, ha scelto di ingegnarsi in casa. E così, dopo la prima edizione andata in scena lo scorso anno sui social, anche quest’anno i cittadini di Acquaviva hanno realizzato un Maja in miniatura per celebrare l’arrivo della primavera e per un buon augurio del raccolto estivo.

Nei giorni precedenti la festa dei lavoratori, quando si celebra la festa in piazza, i cittadini del paese di origine croata hanno realizzato con ciò che avevano in casa una piccola riproduzione del fantoccio che solitamente é di erba, fiori e grano: hanno usato vecchi cd, tovaglioli colorati, fiori e tutto ciò che li ha ispirati per rendere omaggio alla primavera e soprattutto alla tradizione del loro paesino, che ogni anno celebra la ricorrenza con canti tipici in lingua croata, balli e buon cibo.

Dopo aver lavorato per la realizzazione dell’opera, oggi – sabato primo maggio – sono arrivati anche i nomi dei vincitori sulla pagina Facebook dell’associazione culturale Nas Zivot che anche quest’anno ha proposto l’iniziativa.

Nell’edizione 2021 il premio per il Super Maj é andato a Maurizio D’Amicantonio per il Maja fatto di cd, a lui il libro “Il Molise illustrato e decantato” di Gabriele Angelo Giorgetta e un buono spesa, a Walter D’Amicantonio invece il premio originalità per aver realizzato un Maja di tovaglioli colorati, anche per lui buono spesa e il libro “Quando la luna mi veniva appresso” di Adriana Berchicci.

Premio nella sezione tema a Francesca Matassa, anche per lei buono spesa e il libro “Kaka sa šalahu dica” di Nicola Gliosca, mentre alla famiglia Di Lena il premio tecnica, a loro il libro “Funda aš Orginet” di John Felix Clissa e un buono spesa.

Se la situazione lo permetterà, le premiazioni saranno svolte il prossimo 2 giugno in presenza in paese, nel rispetto delle regole anti contagio. Intanto i cittadini si godono la festa, seppur limitata e in casa, in attesa di tempi migliori per tornare a festeggiare in piazza.